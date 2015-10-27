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صافي ربح بروة العقارية يقفز في 9 أشهر

Tue Oct 27, 2015 6:06am GMT
 
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دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت بروة العقارية أحد أكبر شركات التطوير العقاري في قطر قفزة كبيرة في صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن صافي الربح بلغ 3.5 مليار ريال (933.61 مليون دولار) في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 673 مليون ريال قبل عام.

ولم تذكر الشركة في البيان تفاصيل الأرباح الفصلية أو السبب وراء نمو الارباح.

(الدولار = 3.7489 ريال قطري)

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 