خسائر فودافون قطر تتسع في الربع/2 مع هبوط الإيرادات

دبي 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج شركة فودافون قطر اليوم الخميس تفاقم خسائرها في الربع الثاني مع هبوط إيراداتها.

وسجلت الشركة التابعة لمجموعة فودافوان خسارة صافية بلغت 113.6 مليون ريال (31.20 مليون دولار) في الربع المنتهي في 30 سبتمبر أيلول وفق حسابات رويترز التي استندت إلى القوائم المالية للشركة في النصف الأول.

كانت الشركة سجلت خسارة بلغت 53.5 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي وفق حسابات رويترز. وتبدأ السنة المالية لفودافون قطر في الأول من أبريل نيسان.

وكان محللان توقعا أن تسجل فودافون قطر خسارة فصلية بين 90 مليون ريال و102.2 مليون ريال.

ولم تحقق فودافون قطر أرباحا فصلية صافية منذ إنهاء الاحتكار المحلي لشركة أريد التي تسيطر عليها الحكومة في 2009.

وتلاشت خسائر فودافون قطر بشكل مطرد لكن هذا المسار تراجع مؤخرا حيث زادت خسائرها لأربعة فصول متتالية وهو اتجاه قال رئيسها التنفيذي كايل وايتهيل لرويترز في سبتمبر أيلول إنه بسبب "التباطؤ الكبير في السوق فيما يتعلق بالنمو."

وحققت فودافون قطر إيرادات بلغت 528.1 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 559.2 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي وفق حسابات رويترز.