Sun 25 Dec 2016 | 5:18 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

قطر للتأمين توصي بتوزيع نقدي 25% وأسهم مجانية 10% لعام 2015

Sun Dec 13, 2015 12:25pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت قطر للتأمين اليوم الأحد إنها تقترح توزيعا نقديا بنسبة 25 بالمئة وأسهما مجانية بنسبة عشرة بالمئة.

ويعادل التوزيع النقدي المقترح 2.50 ريال (0.6867 دولار) للسهم. ويزيد هذا زيادة طفيفة عن توزيع 2014 البالغ 2.17 ريال.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها ستقوم بإصدار حقوق نسبته 20 بالمئة بعد توزيع الأسهم المجانية.

ويتوقف التوزيع المقترح على نتائج 2015 بأكمله ويتطلب موافقة السلطات والمساهمين.

(الدولار = 3.6408 ريال قطري) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 