تراجع صافي ربح البنك التجاري اليمني 34% في 2014

عدن 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك التجاري اليمني اليوم الاثنين إن أرباحه الصافية انخفضت 34.1 بالمئة في 2014 مقارنة مع العام السابق بسبب تراجع أسعار الفائدة.

وذكر البنك في تقريره السنوي للبيانات المالية أن صافي ربحه بلغ 813.920 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2014 انخفاضا من 1.236 مليار ريال في 2013.

وعزا التقرير الذي اطلعت عليه رويترز تراجع صافي الربح إلى انخفاض سعر الفائدة على القروض وعلى أذون الخزانة فضلا عن الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد وما صاحبها من تداعيات تمثلت في الركود الاقتصادي.

وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 127.122 مليار ريال من 124.202 مليار ريال في 2013.

وزاد حجم القروض والسلف التي منحها البنك للعملاء في 2014 إلى 15.585 مليار ريال من 14.101 مليار ريال في العام السابق بينما ارتفع حجم ودائع الجمهور لدى البنك إلى 108.271 مليار ريال من 106.401 مليار.

وذكر التقرير أن من المقرر زيادة رأس المال المدفوع للبنك إلى 7.900 مليار ريال من 7.600 مليار في 2013.

تأسس البنك التجاري اليمني كشركة مساهمة يمنية مقفلة عقب انهيار بنك الاعتماد والتجارة الدولي في عام 1993 ويزاول نشاطه المصرفي عبر 14 فرعا في محافظات صنعاء وعدن وتعز والحديدة وحضرموت واب وذمار.