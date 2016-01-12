ارتفاع أرباح الوطني العماني 29% في الربع/4

دبي 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن البنك الوطني العماني ثالث أكبر بنوك السلطنة اليوم الثلاثاء نمو أرباحه 29 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وحقق البنك أرباحا صافية 17.1 مليون ريال (44.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 13.2 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

ولم يفصح البنك عن تفاصيل النتائج الفصلية في بيانه للبورصة وحسبت رويترز الأرقام من واقع البيانات المالية السابقة.

وتوقع محللان في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا فصلية 12.7 مليون ريال و15 مليون ريال.

وقال البنك في إشعاره للبورصة إن صافي أرباح 2015 بلغ 60.1 مليون ريال ارتفاعا من 50.1 مليون ريال.

وبلغت القروض والسلف 2.53 مليار يال حتى نهاية ديسمبر كانون الأول بارتفاع تسعة بالمئة عنها قبل عام بينما ارتفعت ودائع العملاء ثلاثة بالمئة في نفس الفترة إلى 2.25 مليار ريال.

وشهد البنك تراجعا كبيرا للودائع في اوائل 2015 عزاه محللون لتأثير هبوط أسعار النفط.

وفي نوفمبر تشرين الثاني سعر البنك سندات لدعم رأس المال بقيمة 300 مليون دولار للحفاظ على نسبة كفاية رأس المال فوق الحد الأدني المطلوب.