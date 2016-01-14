صافي ربح بنك مسقط العماني يرتفع 7.3% في الربع/4

دبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل بنك مسقط أكبر مصرف في سلطنة عمان نموا نسبته 7.3 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2015 وذلك فقا لحسابات رويترز من بيانات مالية نشرها البنك اليوم الخميس.

وحقق البنك ارباحا صافية بقيمة 39.2 مليون ريال (101.85 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 36.5 مليون ريال قبل عام.

وقامت رويترز بحساب النتائج الفصلية من بيانات مالية سابقة إذ لم يعلن البنك عن الأرباح الفصلية في بيان اليوم

وتوقع محللان في استطلاع اجرته رويترز أن يسجل البنك ارباحا عند 39.5 مليون ريال و41 مليونا على الترتيب.

وبحسب بيان اليوم بلغ صافي ربح البنك لعام 2015 بأكمله 175.4 مليون ريال بزيادة 7.5 بالمئة عن عام 2014 الذي سجل فيه ارباحا صافية قيمتها 163.2 مليون ريال.

وارتفعت قيمة محفظة القروض والسلف 4.9 بالمئة خلال العام إلى 6.70 مليار ريال بينما بلغ إجمالي ودائع العملاء والودائع الإسلامية 7.36 مليار ريال بزيادة 11.1 بالمئة خلال العام.

(الدولار = 0.3849 ريال عماني)