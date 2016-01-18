حسابات رويترز: صافي ربح مصرف الريان القطري يتراجع 3% في الربع/4

دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - أفادت حسابات لرويترز أن مصرف الريان ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية سجل تراجعا نسبته ثلاثة بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.

وأظهرت حسابات رويترز التي استندت إلى القوائم المالية للبنك في ظل غياب تفاصيل النتائج الفصلية أن صافي الربح بلغ 559 مليون ريال (153.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 576 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وكانت كيو.إن.بي للخدمات المالية توقعت أرباحا صافية فصلية قدرها 553 مليون ريال في تلك الفترة.

وقال البنك في بيان اليوم الاثنين إن صافي ربح عام 2015 بأكمله بلغ 2.07 مليار ريال بزيادة 3.6 بالمئة عن العام السابق.

وقال البنك إن مجلس إدارته يوصي بتوزيع 1.75 ريال للسهم عن أرباح 2015. وتشير حسابات تومسون رويترز إلى أن البنك صرف نفس التوزيعات في 2014.