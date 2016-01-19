صافي ربح قطر للتأمين يقفز 57.8% في الربع/4

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز أن شركة قطر للتأمين سجلت اليوم الثلاثاء قفزة بلغت 57.8 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 350.4 مليون ريال (96.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول وفقا لحسابات لرويترز بناء على البيانات المالية حيث لم تقدم الشركة أرقاما فصلية.

جاء هذا مقابل صافي ربح بلغ 222.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2014 ومقابل توقعات كيو.إن.بي للخدمات المالية بصافي ربح فصلي قدره 108.3 مليون ريال.

وسجلت قطر للتأمين صافي ربح في 2015 بلغ 1.04 مليار ريال ارتفاعا من أرباح قدرها مليار ريال في العام الذي سبقه بحسب إشعار للبورصة. ولم تدل الشركة بمزيد من التفاصيل.

وقالت قطر للتأمين في 13 ديسمبر كانون الأول إن مجلس إدارتها اقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 2.5 ريال للسهم لعام 2015 إضافة إلى أسهم مجانية بواقع سهم واحد مقابل كل عشرة أسهم في حوزة المساهمين.