Sun 25 Dec 2016 | 5:18 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صافي ربح قطر للتأمين يقفز 57.8% في الربع/4

Tue Jan 19, 2016 7:11pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز أن شركة قطر للتأمين سجلت اليوم الثلاثاء قفزة بلغت 57.8 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 350.4 مليون ريال (96.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول وفقا لحسابات لرويترز بناء على البيانات المالية حيث لم تقدم الشركة أرقاما فصلية.

جاء هذا مقابل صافي ربح بلغ 222.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2014 ومقابل توقعات كيو.إن.بي للخدمات المالية بصافي ربح فصلي قدره 108.3 مليون ريال.

وسجلت قطر للتأمين صافي ربح في 2015 بلغ 1.04 مليار ريال ارتفاعا من أرباح قدرها مليار ريال في العام الذي سبقه بحسب إشعار للبورصة. ولم تدل الشركة بمزيد من التفاصيل.

وقالت قطر للتأمين في 13 ديسمبر كانون الأول إن مجلس إدارتها اقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 2.5 ريال للسهم لعام 2015 إضافة إلى أسهم مجانية بواقع سهم واحد مقابل كل عشرة أسهم في حوزة المساهمين.

(الدولار= 3.6412 ريال قطري) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 