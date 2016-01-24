نمو أرباح بنك الدوحة 6.1% في الربع/4 وخفض توزيعات 2015

الدوحة 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - تظهر حسابات لرويترز ارتفاع صافي ربح بنك الدوحة رابع أكبر البنوك القطرية من حيث الأصول 6.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي ليأتي دون توقعات المحللين.

وحقق البنك 232 مليون ريال (63.7 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 218.7 مليون ريال في الفترة نفسها من السنة السابقة. وحسبت رويترز الأرباح الفصلية من واقع نتائج 2015 بأكمله التي أوردها البنك دون تفاصيل كل ربع سنة على حدة.

كان أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك 258.7 مليون ريال.

وبلغت أرباح بنك الدوحة 1.374 مليار ريال في 2015 وفقا لبيان البنك. وبالمقارنة كانت أرباح العام السابق 1.359 مليار ريال.

وأضاف البيان أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع نقدي ثلاثة ريالات للسهم لعام 2015 انخفاضا من أربعة ريالات لعام 2014.