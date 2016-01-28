صافي ربح البنك التجاري القطري يهبط 69.8% في الربع/4

دبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج البنك التجاري القطري التي أعلنها اليوم الخميس أن صافي ربح البنك هبط بنسبة 69.8 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال ثالث أكبر بنك في قطر من حيث قيمة الأصول في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 117 مليون ريال (32.13 مليون دولار) في الربع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 387 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

أضاف البنك أن صافي ربحه في السنة التي انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 1.46 مليار ريال. وكان صافي ربح البنك في الفترة المقابلة من العام السابق 1.94 مليار ريال.

(الدولار = 3.6412 ريال قطري)