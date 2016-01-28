مقدمة 1-أرباح البنك التجاري القطري تهبط مع تباطؤ النمو الاقتصادي

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دبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك التجاري القطري اليوم الخميس أن صافي ربحه هبط نحو 70 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي وهو ما عزاه البنك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع المخصصات لدى أحد البنوك "الزميلة" في الإمارات العربية المتحدة.

والبنك التجاري القطري آخر البنوك القطرية الكبرى التي أعلنت نتائجها في موسم اتسم بتباين النتائج. ومن المتوقع أن تتضرر البنوك أكثر في 2016 بسبب انخفاض نمو الإنفاق الحكومي وتدني أسعار النفط.

وقال ثالث أكبر بنك في قطر من حيث الأصول في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 117 مليون ريال (32 مليون دولار) في الربع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول. وكان البنك قد حقق ربحا بلغ 387 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

وقال حسين الفردان نائب رئيس مجلس إدارة البنك "تأثرت النتائج المالية عن ذلك العام بتباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق التي نتعامل معها، ذلك بالإضافة إلى ارتفاع المخصصات لدى إحدى البنوك الزميلة ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة."

وقال البنك العربي المتحد في الإمارات -الذي يمتلك فيه التجاري القطري 40 في المئة- هذا الأسبوع إنه تحول لتكبد خسارة بلغت 237.9 مليون درهم (64.77 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي وعزى ذلك إلى زيادة المخصصات.

وقال التجاري القطري إنه جمع ملياري ريال من خلال أدوات رأسمالية أكدت إحدى الجهات الحكومية التزامها بالاكتتاب فيها ضمن الجزء الإضافي للشريحة الأولى من رأسمال البنك.

وتسارع البنوك الخليجية لزيادة رأسمالها بعد فترة شهدت إقراضا قويا في الوقت الذي تقلصت فيه السيولة بسبب هبوط أسعار النفط.

وقال البنك التجاري القطري إن صافي ربحه في السنة التي انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 1.46 مليار ريال. وكان صافي ربح البنك في الفترة المقابلة من العام السابق بلغ 1.94 مليار ريال.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع ثلاثة ريالات للسهم. وفي 2014 أوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3.5 ريال للسهم وإصدار سهم مجاني عن كل عشرة أسهم.