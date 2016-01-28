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نمو صافي ربح بنك عوده اللبناني 15% في 2015

Thu Jan 28, 2016 4:43pm GMT
 
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بيروت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك عوده اللبناني اليوم الخميس إنه حقق زيادة 15 بالمئة في أرباحه الصافية لعام 2015 لتصل إلى 403 ملايين دولار بفضل تحسن الأداء في أسواق إقليمية مهمة ونمو أرباح العمليات المحلية.

واضاف البنك في بيان أن الأصول المجمعة زادت بمقدار 2.1 مليار دولار في 2015 لتبلغ 42.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول.

وقال بنك عوده إن ارتفاع الأرباح يرجع بالأساس إلى توطيد مركزه في السوق المحلية ونمو الأصول في أسواقه الخارجية الرئيسية في مصر وتركيا والأنشطة المصرفية الخاصة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 