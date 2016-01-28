مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك عوده اللبناني 15% إلى 403 ملايين دولار في 2015

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بيروت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك عوده أكبر مصرف في لبنان من حيث الأصول اليوم الخميس إنه حقق زيادة 15 بالمئة في أرباحه الصافية لعام 2015 لتصل إلى 403 ملايين دولار بفضل تحسن الأداء في أسواق إقليمية مهمة ونمو أرباح العمليات المحلية.

وأضاف البنك في بيان أن الأصول المجمعة زادت بمقدار 2.1 مليار دولار في 2015 لتبلغ 42.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول.

وقال بنك عوده إن ارتفاع الأرباح يرجع بالأساس إلى توطيد مركزه في السوق المحلية ونمو الأصول في أسواقه الخارجية الرئيسية في مصر وتركيا والأنشطة المصرفية الخاصة.

وتوسعت البنوك اللبنانية الرئيسية في أسواق المنطقة لتعويض أثر تباطؤ الاقتصاد المحلي جراء الحرب في سوريا المجاورة وحالة عدم اليقين في الشرق الأوسط عموما.

وقال بنك عوده إن ودائع العملاء نمت ثلاثة بالمئة في 2015 لتصل إلى 35.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول منها 45 بالمئة من كيانات خارج لبنان.