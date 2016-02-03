الخليج الدولية للخدمات القطرية تتحول لتسجيل خسائر في الربع/4

دبي 3 فبراير شباط (رويترز) - تحولت شركة الخليج الدولية للخدمات القطرية لتسجيل خسائر صافية في الربع الأخير من 2015 وفقا لحسابات رويترز.

وتكبدت الشركة المتخصصة في توريد منصات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز خسائر صافية بلغت 20.9 مليون ريال (5.6 مليون دولار) في الاشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول وفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى البيانات السابقة حيث لم تنشر الشركة بيانا مفصلا للربع الرابع.

وتقارن الخسائر مع أرباح صافية بقيمة 628.5 مليون ريال في الربع الأخير من 2014.

وتوقعت كيو.ان.بي للخدمات المالية أن تسجل الشركة أرباحا صافية بقيمة 278.9 مليون ريال في الربع الرابع.

وبحسب بيان للبورصة اليوم الأربعاء بلغ صافي ربح الشركة في عام 2015 بأكمله 801.4 مليون ريال مقارنة مع 1.41 مليار دولار في 2014.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح السنوية إلى تراجع الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط وإلى تسجيل أرباح استثنائية بقيمة 269.4 مليون ريال في الربع الأخير من 2014.

وقالت الشركة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال للسهم عن 2015 مقارنة مع 5.5 ريال عن 2014.

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