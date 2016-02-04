صافي ربح صناعات قطر يهبط 65% في الربع/4

دبي 4 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز أن صافي ربح شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة هوى بنسبة 65 في المئة في الربع الرابع.

وأعلنت الشركة- ثاني أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية- اليوم الخميس تحقيق ربح صاف 570 مليون ريال (156.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول وذلك بناء على حسابات أجرتها رويترز استنادا إلى بيانات سنوية للشركة.

وتشير بيانات لرويترز إلى أن الشركة كانت قد حققت ربحا 1.62 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

كان سيكو البحرين وقطر الوطني للخدمات المالية قد توقعا أن تسجل الشركة ربحا فصليا 1.16 مليار ريال و1.11 مليار ريال على التوالي.

وقالت صناعات قطر في بيان إن صافي ربحها في 2015 بلغ 4.4 مليار ريال انخفاضا من 6.3 مليار ريال في 2014.

وذكر البيان أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيعات نقدية خمسة ريالات للسهم عن 2015. وبلغت التوزيعات عن العام 2014 سبعة ريالات للسهم.