تراجع صافي أرباح ريسوت للأسمنت العمانية 21.5% في الربع/4

وحققت أكبر شركة أسمنت في السلطنة من حيث القيمة السوقية أرباحا قدرها 5.14 مليون ريـال (13.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 6.55 مليون ريـال في نفس الفترة عام 2014.