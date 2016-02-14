تراجع أرباح الشرق العربي للتأمين الأردنية 13% في 2015

عمان 14 فبراير شباط (رويترز) - قالت جي.آي.جي الشرق العربي للتأمين اليوم الأحد إن صافي الربح تراجع 12.6 بالمئة العام الماضي إلى 4.37 مليون دينار (6.16 مليون دولار) مقارنة مع 2014.

وأضافت الشركة الأردنية التابعة لمجموعة الخليج للتأمين الكويتية في بيان أن الأقساط التأمينية المكتتبة ارتفعت العام الماضي ثمانية بالمئة إلى 103 ملايين دينار.

وأوضحت أن التعويضات التي دفعتها للمتضررين بلغت 71.7 مليون دينار في 2015 دون أو توضح هل تراجعت أم زادت عن العام السابق.