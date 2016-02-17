صافي ربح إزدان العقارية يرتفع 27% في الربع/4

دبي 17 فبراير شباط (رويترز) - سجلت شركة إزدان القابضة القطرية اليوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 27.3 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي وفق حسابات رويترز.

وحققت إزدان التي أسسها ويرأسها أفراد من أسرة آل ثاني الحاكمة ربحا بلغ 439.7 مليون ريال (117.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول وفق حسابات رويترز التي استندت إلى البيانات السابقة حيث لم تنشر الشركة بيانا مفصلا لأرباح الربع. ويقارن هذا مع ربح بلغ 345.3 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

وذكر بيان للبورصة أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 1.66 مليار ريال في 2015 ارتفاعا من 1.36 مليار ريال في العام السابق.

وأوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم عن سنة 2015 ارتفاعا من 0.4 ريال للسهم في العام السابق بحسب بيانات البورصة.