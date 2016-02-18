ألمنيوم البحرين تتحول للخسارة في الربع/4

دبي 18 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) المالكة لأحد أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم اليوم الخميس تحول الشركة إلى الخسارة في الربع الأخير من العام الماضي مع انخفاض أسعار المعدن ومساهمة استثنائية في برنامج للتقاعد المبكر.

وقالت الشركة في بيان إنها تكبدت خسارة صافية قدرها 15.8 مليون دينار (41.95 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

يأتي ذلك مقارنة مع صافي ربح قدره 34.6 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام السابق. وكان محلل في بنك سيكو البحريني توقع تكبد الشركة خسارة صافية 3.7 مليون دينار في الربع الأخير من 2015.

وذكر البيان أن ألمنيوم البحرين حققت أرباحا صافية قدرها 59.9 مليون دينار في 2015 انخفاضا من 96.5 مليون دينار في العام السابق.

وقالت ألبا إنها تقترح توزيع أرباح نقدية يبلغ إجماليها 15.5 مليون دينار عن 2015 تم صرف نصفها بالفعل كتوزيعات مؤقتة.

وتقل توزيعات عام 2015 بأكمله عن تلك التي صرفتها الشركة لعام 2014 وبلغت 37.9 مليون دينار.