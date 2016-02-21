صافي ربح البركة البحرينية يرتفع 15% في الربع/4

دبي 21 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت مجموعة البركة المصرفية التي مقرها البحرين أن صافي أربحها ارتفع 15 بالمئة ربح الربع الأخير من العام الماضي.

وقال البنك الإسلامي الذي يعمل في أكثر من عشر دول في بيان اليوم الأحد إن صافي الربح بلغ 42 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 ديسمبر كانون الأول بزيادة 15 بالمئة عن نفس الفترة من 2014.

وارتفع صافي أرباح البنك إلى 162.7 مليون في 2015 مقارنة مع 151.7 مليون قبل عام. وجاءت الزيادة رغم التأثير السلبي لقوة الدولار في العديد من الأسواق التي يعمل بها البنك.