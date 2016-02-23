صافي ربح الأهلي المتحد البحريني يرتفع 11.1% في الربع/4

دبي 23 فبراير شباط (رويترز) - سجل البنك الأهلي المتحد أكبر مصرف في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 11.1 في المئة في صافي الربح العائد للمساهمين عن الربع الأخير من العام الماضي.

وقال البنك في بيان إن صافي ربحه العائد للمساهمين في الأشهر الثلاثة التي انتهت في ديسمبر كانون الأول بلغ 118 مليون دولار مقابل 106.2 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وكان بنك سيكو البحرين توقع أن يبلغ صافي ربح الأهلي المتحد 110.3 مليون دولار في تلك الفترة.

وأوصى مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.045 دولار بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة خمسة في المئة بما يعادل خمسة أسهم مجانية لكل مئة سهم مملوكة للمساهمين وذلك دون تغيير عن توزيعات 2014.