مقدمة 1-صافي ربح الأهلي المتحد البحريني يرتفع 11.1% في الربع/4

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دبي 23 فبراير شباط (رويترز) - أعلن البنك الأهلي المتحد -أكبر مصرف في البحرين- اليوم الثلاثاء زيادة قدرها 11.1 بالمئة في صافي الربح العائد للمساهمين عن الربع الأخير من العام الماضي بدعم من إرتفاع عائدات الأنشطة الأساسية.

وقال البنك في بيان إن صافي ربحه العائد للمساهمين في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 31 ديسمبر كانون الأول ارتفع إلى 118 مليون دولار من 106.2 مليون دولار قبل عام.

ويتجاوز الربح توقعات بنك سيكو البحرين التي كانت تشير إلى ربح قدره 110.3 مليون دولار في تلك الفترة.

وقاد الارتفاع نمو صافي عائدات الفائدة الذي قفز إلى 209.9 مليون دولار من 184.6 مليون دولار قبل عام.

وعوضت هذه القفزة انخفاضا طفيفا في عائدات الرسوم والعمولات وهبوطا كبيرا في الايرادات من مصادر أخرى لم يذكر البنك تفاصيل عنها.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك حمد الحميضي "بينما ما زالت المخاطر التي تواجهها النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي مرتفعة وبينما يلوح إلى حد كبير إستمرار التباطؤ في آفاق اقتصادات المنطقة يظل البنك الأهلي المتحد واثقا من صموده وقدرته على الحفاظ على أدائه."

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لدين البحرين السيادي إلى درجه عالية المخاطر مشيرة إلى توقعات لهبوط أسعار النفط.