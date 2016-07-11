صافي ربح الخطوط الجوية القطرية يقفز 328% في 2015-2016

الدوحة 11 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة الخطوط الجوية القطرية الشركة الأم للناقلة الوطنية ومقرها الدوحة اليوم الاثنين أن صافي ربح عملياتها الجوية قفز 328 في المئة في السنة المالية 2015-2016.

وسجلت الخطوط الجوية القطرية المملوكة لحكومة قطر صافي ربح بلغ 1.6 مليار ريال (439 مليون دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار ارتفاعا من ربح قدره 374 مليون ريال (103 ملايين دولار) في السنة السابقة.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها مجموعة الخطوط الجوية القطرية نتائجها المالية التي أصبحت قيد التدقيق بعدما اتهمتها شركات طيران أمريكية ونقابات العاملين بها بالمنافسة غير العادلة من خلال تلقيها دعما حكوميا.

ونفت الخطوط القطرية تلك المزاعم وقالت إن الناقلات الأمريكية تخسر حصة سوقية بسبب ضعف خدماتها.

وقالت الخطوط القطرية في بيان اليوم الإثنين إنه على مستوى المجموعة انخفضت النفقات 1.5 في المئة وزادت السيولة النقدية والأرصدة البنكية 54 في المئة رغم نمو العمليات وتحركات غير مواتية لأسعار صرف العملات الأجنبية.

وتخطط الناقلة لتسيير رحلات إلى 17 وجهة جديدة في السنة المالية الحالية ويتضمن ذلك الرحلات التي أطلقتها إلى أديلايد وأتلانتا ومراكش ويريفان في الآونة الأخيرة.

وفي مايو أيار زادت الخطوط القطرية حصتها في مجموعة آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وايبريا الأسبانية وإير لينجوس الأيرلندية إلى 15.01 في المئة وقالت إنها تدرس الاستحواذ على مزيد من الأسهم في المجموعة على مدى الوقت.