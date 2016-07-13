مقدمة 1-صافي ربح بنك مسقط يفوق التوقعات في الربع/2

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من توم أرنولد وديفيد فرينش

دبي 13 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك مسقط أكبر بنك في سلطنة عمان زيادة طفيفة في صافي ربح الربع الثاني اليوم الأربعاء بدعم من زيادة صافي دخل الفائدة واستعادة مزيد من الديون المعدومة مما رفع أسهم البنك والقطاع المصرفي.

وحقق البنك ربحا قدره 46.7 مليون ريال (121.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 46.5 مليون ريال قبل عام وبما يزيد على متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تبلغ الأرباح الفصلية للبنك 43.3 مليون ريال.

ولم يكشف بنك مسقط عن تفاصيل نتائجه الفصلية التي حسبتها رويترز من واقع البيانات المالية السابقة.

وكونها تمتلك احتياطيات حكومية أقل مقارنة بالكثير من جيرانها كانت سلطنة عمان أكثر تأثرا بهبوط أسعار النفط على مدار عامين وعانت البنوك العمانية جراء ارتفاع تكلفة التمويل حيث باتت الحكومة أقل قدرة على توفير السيولة نتيجة تقلص أرباح النفط.

وفي الربع الثاني ارتفعت نفقات بنك مسقط 1.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي غير أن صافي دخل الفائدة وأرباح الإقراض ارتفع 6.6 بالمئة إلى 62.3 مليون ريال.

وساعد ذلك على تعويض أثر انخفاض دخل غير الفائدة - بما في ذلك الرسوم والعمولات - 12.1 بالمئة إلى 34.6 مليون ريال وفقا لحسابات رويترز.

وفي تأثير آخر للبيئة الاقتصادية التي تمثل تحديا ارتفعت مخصصات البنك 6.8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لكن مع زيادة استعادة الديون المعدومة 10.6 بالمئة مما عوض أثر ذلك.

وأدت النتائج المشجعة التي حققها بنك مسقط إلى ارتفاع أسهمه بما يصل إلى اثنين بالمئة لكن الأسهم اختتمت تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.1 بالمئة فقط. وسجلت أسهم البنوك الأخرى أداء قويا حيث ارتفع سهم بنك ظفار 3.9 بالمئة وزاد سهم البنك الوطني العماني 1.6 بالمئة.