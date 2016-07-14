استقرار صافي ربح الوطني العماني في الربع/2

دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - فاقت نتائج البنك الوطني العماني ثالث أكبر مصرف في السلطنة من حيث الأصول توقعات المحللين رغم استقرار نمو صافي الربح في الربع الثاني من العام وفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية التي أعلنها البنك اليوم الخميس.

وأظهرت حسابات رويترز أن البنك حقق صافي ربح بلغ 15.46 مليون ريال (40.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران. يأتي ذلك مقارنة مع 15.43 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تحقق الشركة ربحا صافيا فصليا قدره 14.18 مليون ريال.

وذكر إشعار للبورصة أن البنك الوطني العماني حقق أرباحا صافية بلغت 29.4 مليون ريال في الأشهر الستة الأولى من 2016 ارتفاعا من 28.1 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

ونزلت ودائع العملاء واحدا بالمئة على أساس سنوي إلى 2.44 مليار ريال في 30 يونيو حزيران.

وفي الربع الأخير من 2015 انخفضت ودائع الحكومة العمانية في القطاع المصرفي بنحو 400 مليون ريال وفقا لتقرير الاستقرار المالي الذي أصدره البنك المركزي هذا الأسبوع.

وقال التقرير إن الانخفاض في الربع الأخير يعكس قدرة الحكومة المحدودة على توفير السيولة للقطاع المصرفي عقب هبوط أسعار النفط.

وبلغت القروض والسلفيات 2.79 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران بارتفاع 15 بالمئة على أساس سنوي.