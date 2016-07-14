صافي ربح أريد عمان يرتفع 7% في الربع/2
دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة أريد عمان ثاني أكبر شركة للاتصالات في السلطنة اليوم الخميس زيادة نسبتها سبعة بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام مع زيادة الإيرادات.
وقالت الشركة التي تمتلك أريد القطرية حصة أغلبية فيها في بيان إنها حققت صافي ربح بلغ 12.3 مليون ريال (32 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران. ويقابل ذلك ربح بلغ 11.5 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت شركة الخليجية بادر لأسواق المال توقعت أن تحقق أريد عمان ربحا فصليا يبلغ 12.2 مليون ريال.
وأنهت أريد عمان احتكار الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) للسوق المحلية في 2005.
وبلغ حجم إيرادات الربع الثاني 66.7 مليون ريال مقابل 62.6 مليون ريال قبل عام بحسب البيان.
(الدولار = 0.3849 ريال عماني) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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