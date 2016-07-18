نمو صافي ربح قطر الإسلامي 13.7% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - فاقت نتائج أعمال مصرف قطر الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية في البلاد من حيث الأصول توقعات المحللين حيث ارتفع صافي ربحه 13.7 بالمئة في الربع الثاني من العام بحسب ما أظهرته حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية التي أعلنها البنك اليوم الاثنين.

وأظهرت حسابات رويترز أن البنك حقق ربحا صافيا قدره 562.6 مليون ريال (154.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 494.7 مليون ريال في نفس الفترة قبل عام.

وكان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تبلغ الأرباح الفصلية الصافية للبنك 524.3 مليون ريال.

وقال مصرف قطر الإسلامي في بيان إنه حقق ربحا صافيا بلغ 1.06 مليار ريال في النصف الأول من العام بزيادة 18 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.