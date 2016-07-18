مقدمة 1-نمو أرباح قطر الإسلامي والريان في الربع/2

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من توم أرنولد

دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - حقق مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان أكبر بنكين إسلاميين في قطر زيادة أفضل من التوقعات في صافي ربح الربع الثاني من العام حسبما أعلن اليوم الإثنين.

تأتي تلك النتائج بعد قفزة في أرباح بنك قطر الوطني الأسبوع الماضي وهو ما يعني أن ثلاثة من أكبر أربعة بنوك في قطر من حيث الأصول قد حققوا ارتفاعا في الأرباح رغم تباطؤ الاقتصاد والتحديات التي يواجهها قطاع الإنشاءات.

وأظهرت حسابات لرويترز أن مصرف قطر الإسلامي أكبر بنك إسلامي في قطر من حيث الأصول حقق ربحا صافيا قدره 562.6 مليون ريال (154.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران بزيادة 13.7 بالمئة عن 494.7 مليون ريال في الفترة نفسها قبل عام.

كان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تبلغ الأرباح الفصلية الصافية للبنك 524.3 مليون ريال.

وجاء النمو بفعل زيادة 19.5 بالمئة في دخل التمويل والاستثمار إلى 1.18 مليار ريال وفقا لحسابات رويترز.

وتدعم أداء البنوك القطرية في الأعوام الماضية بفعل المستويات المرتفعة للإنفاق الحكومي. واضطرت البنوك إلى التكيف مع تقلص الإنفاق الحكومي في 2016 بعدما تقدمت الحكومة بميزانية أكثر تقشفا مع هبوط أسعار النفط والغاز لكن الإقراض المصرفي مازال قويا نسبيا.