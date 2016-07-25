صافي ربح اتصالات المغرب يرتفع 3.2% في النصف/1

الرباط 25 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة اتصالات المغرب اليوم الاثنين إن صافي ربحها في النصف الأول ارتفع 3.2 بالمئة إلى 2.92 مليار درهم (296.59 مليون دولار) بدعم من النمو في الدول الافريقية جنوبي الصحراء الكبرى.