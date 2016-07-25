صافي ربح اتصالات المغرب يرتفع 3.2% في النصف/1
الرباط 25 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة اتصالات المغرب اليوم الاثنين إن صافي ربحها في النصف الأول ارتفع 3.2 بالمئة إلى 2.92 مليار درهم (296.59 مليون دولار) بدعم من النمو في الدول الافريقية جنوبي الصحراء الكبرى.
وقالت أكبر شركة اتصالات في المغرب والتي تسيطر عليها شركة اتصالات الإماراتية إن إيراداتها المجمعة ارتفعت 6.1 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من 2016 إلى 17.6 مليار درهم.
(الدولار = 9.8451 درهم إماراتي)
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.