مقدمة 1-ارتفاع أرباح اتصالات المغرب في النصف/1 مع النمو في الدول الأفريقية جنوبي الصحراء

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الرباط 25 يوليو تموز (رويترز) - قالت اتصالات المغرب أكبر شركة مشغلة لخدمات الاتصالات في البلاد اليوم الاثنين إن صافي ربحها في النصف الأول من العام ارتفع 3.2 بالمئة إلى 2.92 مليار درهم (296.59 مليون دولار) بدعم من النمو في الدول الافريقية جنوبي الصحراء الكبرى.

وأضافت اتصالات المغرب والتي تسيطر عليها مجموعة اتصالات الإماراتية أن إيراداتها المجمعة ارتفعت 6.1 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من 2016 إلى 17.6 مليار درهم.

وقالت الشركة إنها حققت أهدافها المالية بفضل النمو السريع في وحداتها الأفريقية رغم هبوط بلغ 3.1 في المئة في إيراداتها من أنشطة الهاتف المحمول في المغرب وهي مصدر دخلها الرئيسي. وبلغ هامش التشغيل 48.5 في المئة بانخفاض 2.3 في المئة عن النصف الأول من العام الماضي.

وزادت الإيرادات من المغرب السوق الرئيسية للشركة 1.7 في المئة بينما نمت قاعدة العملاء 1.5 في المئة وزادت 6.3 في المئة في الدول الأفريقية جنوبي الصحراء الكبرى إلى 53 مليون عميل.

وزادت الإيرادات من وحدات اتصالات المغرب 17.1 في المئة بينما نمت أنشطة الهاتف المحمول 17 في المئة في الجابون و10.6 في المئة في بوركينا فاسو و27.4 في المئة في ساحل العاج و20.6 في المئة في بنين.

واشترت اتصالات الإماراتية حصة فيفندي الفرنسية البالغة 53 في المئة في اتصالات المغرب في 2013 مقابل 4.2 مليار يورو (5.7 مليار دولار) بينما استحوذت اتصالات المغرب على ستة أصول أفريقية من اتصالات بموجب الصفقة.

وارتفع سهم اتصالات المغرب 0.8 في المئة في بورصة الدار البيضاء إلى 127 درهما عقب إعلان النتائج المالية.