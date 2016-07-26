مقدمة 1-خسائر فودافون قطر في الربع/1 عند نفس مستواها قبل عام

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من ديفيد فرنش

دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - أوردت فوادفون قطر التابعة لمجموعة فودافون اليوم الثلاثاء أنها منيت بخسائر في الربع الأول من العام وأن مستوى الخسائر لم يتغير عنه قبل عام إذ عوضت زيادة عدد المشركين تراجع الإيرادات الإجمالية.

وذكرت الشركة المتخصصة في الاتصالات في بيان للبورصة أن صافي خسائرها بلغ 99.6 مليون ريال (27.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران مقابل خسائر 99.9 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتتمشى النتائج مع توقعات كيو.إن.بي للخدمات المالية بأن تسجل الشركة خسارة صافية 101.2 مليون ريال.

وتبدأ السنة المالية لفودافون قطر في الأول من أبريل نيسان من كل عام. ولم تحقق فودافون قطر أرباحا فصلية صافية منذ أن أنهت احتكار أريد التي تسيطر عليها الدولة للسوق المحلية في 2009.

وثبت مستوى الخسائر بعد أن سجل صعودا على مدى ستة فصول نتيجة خفض أريد الأسعار وسعيها بقوة لزيادة حصتها من الإيرادات.

وفي البيان قال إيان جراي الرئيس التنفيذي لفودافون قطر إن الشركة قلصت عدد الموظفين بنسبة عشرة بالمئة مضيفا أن جزءا من خفض حجم العمالة سيكون دائما بينما ستتم إعادة توجيه بعض الوظائف لمهام تهدف إلى زيادة الدخل من سوق اتصالات الهاتف المحمول.