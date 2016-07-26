مقدمة 1-نمو صافي ربح أريد القطرية 16.4% في الربع/2

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دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة أريد القطرية للاتصالات اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي ربح الشركة 16.4 بالمئة في الربع الثاني من العام بدعم من زيادة عدد عملاء المجموعة وأداء أنشطتها في آسيا.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت ربحا صافيا قدره 583.2 مليون ريال في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع ربح بلغ 501.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان محللون لدى المجموعة المالية هيرميس وبنك سيكو البحرين توقعوا أن تحقق أريد ربحا فصليا قدره 478.5 مليون ريال و680.5 مليون ريال على الترتيب.

وفي حين زادت قاعدة عملاء المجموعة بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي إلى 130 مليونا بدعم من النمو القوي في ميانمار واندونيسيا استقرت إيرادات المجموعة في الربع الثاني عند 8.03 مليار ريال مقارنة مع نفس الفترة من 2015.

وتعمل شركة أريد القطرية التي كانت تحتكر السوق المحلية في السابق في نحو 12 منطقة بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل النتائج الفصلية لعملياتها المختلفة لكنها قالت إن النمو في آسيا والجزائر عزز صافي ربحها في النصف الأول الذي ارتفع 46 بالمئة إلى 1.46 مليار ريال.

وتحولت عمليات الشركة في ميانمار إلى تحقيق ربح صاف بلغ 79 مليون ريال مقارنة مع خسارة صافية قدرها 302 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي بدعم من ارتفاع قاعدة العملاء إلى مثليها لتزيد على ثمانية ملايين عميل.