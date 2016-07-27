ارتفاع صافي ربح إزدان القابضة القطرية 1.7% في الربع/2

دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة إزدان القابضة القطرية في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنها حققت زيادة نسبتها 1.7 بالمئة في صافي الربح في الربع الثاني من العام.

وقالت الشركة التي أسسها ويرأسها أفراد من أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر إنها حققت صافي ربح 341.5 مليون ريال (93.8 مليون دولار) في الشهور الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران. يأتي ذلك مقارنة مع 335.7 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2015.

وقال البيان إن الشركة حققت صافي ربح 927.1 مليون ريال في الشهور الستة الأولى من عام 2016 مقابل 858.2 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2015.