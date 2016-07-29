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أرباح إكسون موبيل تهبط 59% في الربع/2

Fri Jul 29, 2016 12:58pm GMT
 
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هيوستون 29 يوليو تموز (رويترز) - قالت إكسون موبيل أكبر شركة نفط مدرجة اليوم الجمعة إن أرباحها الفصلية هبطت 59 بالمئة بسبب انخفاض أسعار النفط.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 1.7 مليار دولار أو ما يعادل 41 سنتا للسهم في الربع الثاني مقارنة مع 4.19 مليار دولار أو دولار للسهم قبل عام. وتقلص الإنتاج بنحو 0.6 بالمئة إلى 3.9 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وبلغ إجمالي الإيرادات وموارد الدخل الأخرى في الربع الثاني 57 مليارا و694 مليون دولار مقارنة مع 74 مليارا و113 مليون دولار قبل عام. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 