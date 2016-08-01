مقدمة 1-صافي ربح بنك بلوم اللبناني يرتفع 19.08% في النصف/1

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بيروت أول أغسطس آب (رويترز) - قال بنك بلوم اللبناني اليوم الاثنين إن صافي ربحه زاد 19.08 بالمئة في النصف الأول من العام بدعم من ارتفاع أرباح وحداته الخارجية.

وذكر البنك في بيان أن صافي ربح المجموعة في ستة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران بلغ 226.678 مليون دولار. وكان بلوم حقق ربحا صافيا قدره 190.35 مليون دولار في نفس الفترة قبل عام.

وتشير بيانات تومسون رويترز إلى أن بلوم هو ثاني أكبر بنك في لبنان من حيث القيمة السوقية بعد بنك عوده.

وقال بلوم إن أصوله ارتفعت إلى 29.50 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران بزيادة 3.09 بالمئة عن مستواها قبل عام.