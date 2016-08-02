صافي ربح الخليج الدولية للخدمات يهوي 67% في الربع/2

دبي 2 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز اليوم الثلاثاء أن صافي ربح الخليج الدولية للخدمات القطرية هوى 67.2 في المئة في الربع الثاني من العام.

وسجلت الشركة ولها أنشطة في مجالات التأمين والطيران والنفط والغاز والتموين صافي ربح بلغ 81.8 مليون ريال (22.5 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو حزيران وفقا لحسابات رويترز بناء على البيانات المالية للشركة في غياب أرقام فصلية.

وجاء ذلك انخفاضا من صافي ربح بلغ 249.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2015.

وتوقعت كيو.ان.بي للخدمات المالية أن تحقق الشركة القطرية أرباحا فصلية 108.1 مليون ريال.

وبحسب بيان الشركة للبورصة بلغ صافي الربح في النصف الأول من العام 160.7 مليون ريال مقابل 605.4 مليون ريال قبل عام.