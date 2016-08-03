نمو أرباح الأهلي المتحد البحريني 11.7% في الربع/2
دبي 3 أغسطس آب (رويترز) - أعلن البنك الأهلي المتحد أكبر بنوك البحرين اليوم الأربعاء ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين 11.7 بالمئة في الربع الثاني من العام.
وقال البنك في بيان إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 146.6 مليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 131.2 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2015.
كان سيكو البحرين وأرقام كابيتال توقعا أن يحقق البنك ربحا قدره 145.1 مليون دولار و129 مليون دولار على الترتيب.
وكان أحد محركات نمو الأرباح ارتفاع صافي دخل الفائدة إلى 206.2 مليون دولار من 200.9 مليون في الفترة نفسها من 2015. وزادت الرسوم والعمولات إلى 59.8 مليون دولار مقارنة مع 45.7 مليون قبل عام. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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