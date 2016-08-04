صافي ربح الملاحة القطرية ينخفض 29.8% في الربع‭/‬2

دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - سجلت شركة الملاحة القطرية (ملاحة) انخفاضا نسبته 29.8 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام وذلك وفقا لحسابات رويترز من واقع النتائج المالية التي أعلنتها الشركة اليوم الخميس.

وبلغ صافي ربح الشركة 201.2 مليون ريال (55.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران انخفاضا من 286.4 مليون ريال قبل عام.

وتوقعت كيو.ان.بي للخدمات المالية أن تسجل الشركة أرباحا بقيمة 274.2 مليون ريال في الربع الثاني.

كانت ملاحة قالت في يونيو حزيران إنها توصلت لاتفاق مبدئي لشراء حصة قطر للبترول في شركة الشاهين القابضة لخدمات الحقول النفطية.

وبلغ صافي ربح الشركة في النصف الأول من العام 553 مليون ريال ومقارنة مع 650.9 مليون ريال قبل عام.

(الدولار = 3.6414 ريال قطري)