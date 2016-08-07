صافي ربح مجموعة البركة المصرفية البحرينية يتراجع 2.8% في الربع/2

دبي 7 أغسطس آب (رويترز) - سجلت مجموعة البركة المصرفية اليوم الأحد انخفاضا بلغ 2.8 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام.

وقالت المجموعة المصرفية الإسلامية التي تتخذ من البحرين مقرا لها ولديها أنشطة فيما يزيد عن 12 دولة إنها حققت أرباحا صافية عائدة إلى المساهمين قدرها 43.6 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران.

ولم تذكر المجموعة رقما للفترة المماثلة من العام الماضي. وكانت البركة حققت ربحا بلغ 44.8 مليون دولار في الربع الثاني من 2015 بحسب بيان أعلنته في ذلك الحين.

وقالت مجموعة البركة في مايو أيار إنها ستنشئ وحدة مصرفية في المغرب بمجرد الحصول على موافقة السلطات المحلية.