مقدمة 1-انفستكورب البحرينية تتطلع لما يصل إلى 6 استثمارات جديدة

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من توم أرنولد

دبي 11 أغسطس آب (رويترز) - قال ريشي كابور الرئيس التنفيذي المشارك لانفستكورب البحرينية اليوم الخميس إن الشركة تسعى لتنفيذ استثمار أو استثمارين في العام المقبل بكل من المناطق التي تنشط فيها بالولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الخليج.

وقال كابور للصحفيين خلال مؤتمر بالهاتف إن الاستثمارات ستسهم في تحقيق هدف البنك زيادة حجم أصوله تحت الإدارة إلى أكثر من المثلين خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 10.8 مليار دولار.

جاءت تصريحات كابور بعدما سجل البنك انخفاضا بنسبة 45.1 بالمئة في صافي ربح النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران إلى 39.2 مليون دولار مع تراجع صافي ربح السنة بأكملها 22.8 بالمئة إلى 90.1 مليون دولار.

وقالت الشركة إن تراجع الأداء كان بسبب ارتفاع نفقات التشغيل نتيجة زيادة موارد انفستكورب والبنية التحتية الخاصة بها. وزاد حجم التوظيف ثمانية بالمئة في تلك الفترة.

وتأسست انفستكورب عام 1982 مما يجعلها واحدا من أقدم شركات الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط. واشتهرت انفستكورب في البداية بشراء العلامات التجارية الخاصة بسلع الرفاهية مثل جوتشي وتيفاني وإدراجها بعد ذلك لكنها توسعت في الكثير من القطاعات الأخرى منذ ذلك الحين.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع بيع تيريلز البريطانية للأغذية بقيمة بلغت 300 مليون جنيه استرليني إلى أمبليفاي سناك براندز التي تتخذ من تكساس مقرا.