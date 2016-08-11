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تراجع أرباح الاتصالات الفلسطينية 4.4% في النصف/1

Thu Aug 11, 2016 1:37pm GMT
 
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رام الله (الضفة الغربية) 11 أغسطس آب (رويترز) - قالت مجموعة الاتصالات الفلسطينية اليوم الخميس إنها حققت أرباحا صافية بلغت 40.8 مليون دينار أردني (57.65 مليون دولار) في النصف الأول من العام بانخفاض 4.4 بالمئة على أساس سنوي.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة المجموعة في بيان "التراجع الطفيف في الأرباح جاء نتيجة عوامل عديدة منها تأخر وصول الجيل الثالث ودخول الشركات الإسرائيلية بشكل مكثف إلى مناطق السلطة الفلسطينية وتوجه المشتركين إلى إستخدام التطبيقات ووسائل التواصل الحديثة المجانية."

تعمل في الأراضي الفلسطينية شركتان للهاتف المحمول وشركة للخطوط الثابتة.

كانت إسرائيل وافقت العام الماضي على السماح للفلسطينيين باستخدام تردادت الجيل الثالث المتوقع أن يبدأ استخدامها هذا العام.

(الدولار = 0.7077 دينار أردني) (تغطية صحفية علي صوافطة في رام الله - تحرير أحمد إلهامي)
 