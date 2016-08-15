صافي ربح روسنفت الروسية ينخفض 33.6% على أساس سنوي في الربع/2

موسكو 15 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا اليوم الاثنين إن صافي ربحها في الربع الثاني انخفض 33.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 89 مليار روبل (1.38 مليار دولار) بعد هبوط أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ صافي ربح الشركة 85 مليار روبل.

وتراجعت أسعار خام الأورال الذي تصدره روسيا 30 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي لأسباب أبرزها وفرة المعروض من الخام وبلغ متوسط سعر البرميل 46 دولارا.

وقالت روسنفت التي تمتلك بي.بي نحو 20 بالمئة منها إن إيرادات الفترة من أبريل نيسان حتى يونيو حزيران انخفضت ستة بالمئة إلى 1.232 تريليون روبل في حين زادت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 12 بالمئة إلى 348 مليار روبل.