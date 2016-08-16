Sun 25 Dec 2016 | 5:12 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تراجع صافي ربح أيبك الفلسطينية 4.9% في النصف/1

Tue Aug 16, 2016 12:10pm GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 16 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) اليوم الثلاثاء تراجع صافي ربح الشركة 4.9 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إن صافي ربحها بعد الضريبة بلغ 6.277 مليون دولار في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 6.599 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2015.

وارتفعت الإيرادات 16 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول لتصل إلى نحو 286 مليون دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة أيبك طارق العقاد في بيان نشر على موقع الشركة الالكتروني إنها حققت إيرادات رغم ما تواجهه وشركاتها التابعة من "تحديات سياسية واقتصادية في فلسطين وخارجها". (تغطية صحفية عبد المنعم درار - تحرير إيهاب فاروق)
 