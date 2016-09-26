مقدمة 1-البنك المغربي للتجارة الخارجية يعلن نمو أرباحه 18% في النصف/1

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الرباط 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية اليوم الاثنين نمو صافي ربحه العائد للمساهمين 18 بالمئة في النصف الأول إلى 1.25 مليار درهم (129 مليون دولار).

وارتفع صافي دخل الأنشطة المصرفية المجمع 13 بالمئة إلى 6.7 مليار درهم بفضل تخفيضات أسعار الفائدة التي أدت إلى تحسن هوامش الربح في سوق السندات وأنشطة الوساطة المالية.

وخفض البنك المركزي المغربي أسعار الفائدة ثلاث مرات في أقل من عامين في مسعى لتعزيز النمو الذي تضرر جراء أسوأ موجة جفاف في عقود.

وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 15.5 بالمئة من 13.9 بالمئة في نهاية 2015. وارتفع إجمالي الأصول ثمانية بالمئة إلى 281.5 مليار درهم.

وقال المصرف إن 64 بالمئة من أرباحه جاءت من سوقه الرئيسية في المغرب و27 بالمئة من مناطق أخرى في إفريقيا وتسعة بالمئة من أوروبا.

وإلى جانب بنوك محلية أخرى واجه البنك المغربي للتجارة الخارجية في السنوات الأخيرة زيادة في القروض المعدومة في السوق المحلية وفي إفريقيا ما وراء الصحراء.

وقال البنك إن إجمالي تكاليف المخاطر ارتفع إلى 1.05 مليار درهم من 807 ملايين درهم في الأشهر الستة الأولى من 2015 وغطت المخصصات 74 بالمئة من القروض المعدومة ارتفاعا من 67 بالمئة في نهاية 2015.