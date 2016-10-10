مقدمة 1-نمو أرباح بنك قطر الوطني في الربع/3 بدعم صفقة استحواذ في تركيا

(لإضافة بيانات من البيان المالي للبنك وتفاصيل وخلفية)

دبي 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حقق بنك قطر الوطني أكبر مصرف في الخليج اليوم الاثنين زيادة بنسبة 8.7 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بما يتوافق مع توقعات المحللين بدعم من استحواذه في الآونة الأخيرة علي "فاينانس بنك" التركي.

وعزز البنك أيضا مكانته باعتباره أكبر مصرف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأصول باستكمال صفقة شراء خامس أكبر بنك خاص في تركيا من حيث الأصول من البنك الأهلي اليوناني مقابل 2.7 مليار يورو (3.02 مليار دولار).

وساهمت صفقة الاستحواذ في زيادة صافي دخل قطر الوطني من الرسوم والعمولات بنحو الثلثين ونمو صافي دخله من الفائدة 49 بالمئة خلال الربع الثالث مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.

وأظهر بيان مالي أصدره البنك أنه حقق صافي ربح قدره 3.41 مليار ريال (936.5 مليون دولار) في الربع الثالث مقارنة مع 3.13 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2015.

وتتماشي تلك النتائج إلى حد كبير مع تقديرات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي الربح الفصلي للبنك 3.26 مليار ريال.

وسعى بنك قطر الوطني الذي يمتلك أنشطة في مصر وحصة تبلغ 23.5 بالمئة في إيكو بنك انترناشونال الإفريقي لتعزيز وجوده خارج سوقه المحلية المحدودة التي تتكيف فيها البنوك مع انخفاض الإنفاق الحكومي في 2016 بعد أن قلصت الحكومة ميزانيتها للعام في مواجهة انخفاض أسعار النفط.

ويأتي هذا على نقيض السنوات السابقة حينما كانت أرباح المصارف مدفوعة بالإنفاق الحكومي السخي ومستويات الديون المتعثرة المنخفضة.