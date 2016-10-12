استقرار صافي ربح بنك مسقط في الربع/3 بما يتفق مع التوقعات

دبي 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - كشفت البيانات التي أعلنها بنك مسقط أكبر بنوك سلطنة عمان اليوم الأربعاء عن استقرار صافي أرباح الربع الثالث من العام وبما يتفق مع توقعات المحللين.

ووفقا لحسابات أجرتها رويترز حقق البنك أرباحا صافية بقيمة 46.4 مليون ريال (120.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر أيلول وهو ذات الرقم الذي سجله في نفس الفترة قبل عام.

ولم يفصح بنك مسقط عن تفاصيل أرباحه الفصلية لذا قامت رويترز بحسابها من واقع البيانات المالية السابقة.

وتوقع أربعة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا فصلية تبلغ 44.1 مليون ريال.

وقال البنك في بيان لبورصة مسقط إنه حقق صافى ربح قدره 136.9 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام مقارنة مع 136.2 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت قيمة القروض والسلف 7.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلي 7.03 مليار ريال بنهاية سبتمبر أيلول بينما زاد إجمالي الودائع 3.4 بالمئة إلى 7.58 مليار ريال.