تراجع صافي ربح عمانتل 4.1% في الربع/3 تمشيا مع التوقعات
دبي 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تفيد حسابات أجرتها رويترز من واقع ما أعلنته الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) اليوم الخميس بتراجع أرباح الربع الثالث من العام 4.1 بالمئة ليتماشى بوجه عام مع تقديرات المحللين.
تظهر الحسابات التي أجريت من واقع البيانات المالية للشركة بلوغ صافي الربح 28.2 مليون ريال (73.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 29.4 مليون ريال قبل عام.
كان متوسط توقعات ثلاثة محللين 29 مليون ريال.
وقال إشعار للبورصة إن صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من 2016 بلغ 95.1 مليون ريال ارتفاعا من 90.7 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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