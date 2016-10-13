تراجع صافي ربح عمانتل 4.1% في الربع/3 تمشيا مع التوقعات

دبي 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تفيد حسابات أجرتها رويترز من واقع ما أعلنته الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) اليوم الخميس بتراجع أرباح الربع الثالث من العام 4.1 بالمئة ليتماشى بوجه عام مع تقديرات المحللين.

تظهر الحسابات التي أجريت من واقع البيانات المالية للشركة بلوغ صافي الربح 28.2 مليون ريال (73.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 29.4 مليون ريال قبل عام.

كان متوسط توقعات ثلاثة محللين 29 مليون ريال.