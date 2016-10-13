تراجع أرباح البنك الوطني العماني 15.2% في الربع/3

دبي 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز بتراجع صافي ربح البنك الوطني العماني أكبر بنوك السلطنة من حيث الأصول 15.2 بالمئة في الربع الثالث من العام ليأتي دون توقعات المحللين.

وحقق البنك 12.70 مليون ريال (33 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 14.97 مليون ريال قبل عام.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ صافي الأرباح 15.02 مليون ريال في المتوسط.