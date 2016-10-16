صافي ربح أريد عمان يقفز 24.5% في الربع/3
دبي 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة أريد عمان ثاني أكبر شركة للاتصالات في السلطنة قفزة نسبتها 24.5 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.
وفي بيان للبورصة قالت الشركة التي تمتلك أريد القطرية حصة أغلبية فيها إنها حققت صافي ربح قيمته 12.7 مليون ريال (33.02 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 10.2 مليون ريال قبل عام.
وتوقعت الخليجية بادر لأسواق المال أن تحقق أريد عمان ربحا فصليا قيمته عشرة ملايين ريال.
وبلغت إيرادات الربع الثالث 69.1 مليون ريال مقارنة مع 65 مليونا قبل عام.
(الدولار = 0.3846 ريال عماني)
(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
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