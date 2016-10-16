لمحة-سهم البنك الوطني العماني يهبط بعد أرباح فصلية دون التوقعات
0624 جمت -
* هبط سهم البنك الوطني العماني 2.4 بالمئة إلى 0.23 ريال.
* بلغ صافي أرباح البنك 12.70 مليون ريال (33 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى 30 سبتمبر أيلول بانخفاض 15.2 بالمئة عن مستواها قبل عام.
* توقع ثلاثة محللين استطلعت رويترز أراءهم أن تصل الأرباح الفصلية للبنك في المتوسط إلى 15.02 مليون ريال.
* ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط 0.1 بالمئة. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.