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لمحة-سهم البنك الوطني العماني يهبط بعد أرباح فصلية دون التوقعات

Sun Oct 16, 2016 6:52am GMT
 
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0624 جمت -

* هبط سهم البنك الوطني العماني 2.4 بالمئة إلى 0.23 ريال.

* بلغ صافي أرباح البنك 12.70 مليون ريال (33 مليون دولار) في ثلاثة شهور حتى 30 سبتمبر أيلول بانخفاض 15.2 بالمئة عن مستواها قبل عام.

* توقع ثلاثة محللين استطلعت رويترز أراءهم أن تصل الأرباح الفصلية للبنك في المتوسط إلى 15.02 مليون ريال.

* ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط 0.1 بالمئة. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 